Новозеландского посла в Великобритании уволили за критику Трампа

Фил Гофф, который выступал в качестве посла Новой Зеландии в Лондоне, был уволен за критические высказывания по поводу политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал АВС.

Гофф позволил себе ряд критических высказываний в адрес Трампа. В частности, во время публичного выступления на форуме, который проходил в Британии, он противопоставил действия главы Белого дома поступкам Уинстона Черчилля. Посол критиковал Трампа за то, что тот хочет подписать мирное соглашение с Россией. Его начальство в Новой Зеландии было глубоко разочаровано такими словами.

«Они не отражают точку зрения правительства Новой Зеландии и делают его позицию верховного комиссара в Лондоне недействительной», — указал Уинстон Питерс, новозеландский министр иностранных дел.

Вслед за этим Гофф был снят со своего поста.

Ранее сообщалось, что российского генерала, которого обвиняют в мошенничестве, уволили из рядов вооруженных сил. Генерал-майор Иван Попов пожаловался на то, что процесс увольнения проходил с нарушениями всех положенных процедур. Его сначала отправили в отпуск, а затем подписали приказ об увольнении и исключили из списков части, к которой он был прикомандирован.