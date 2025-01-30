Генпрокуратура потребовала вывести ГК «Домодедово» из-под иностранного управления

Генеральная прокуратура России подала иск с требованием признать недействительными сделки, в результате которых аэропорт Домодедово, являющийся стратегически важным российским объектом, оказался под контролем зарубежных компаний. Об этом стало известно ТАСС.

Отмечается, что данные иски направлены в Арбитражный суд Московской области.

Аэропорт Домодедово имел сложную историю владения. В период с 2002 по 2016 год контроль над аэропортом осуществляла компания «ДМЕ Лимитед», зарегистрированная на острове Мэн. В октябре 2016 года 100% акций были переданы на Мальту, компании «Аламо Лимитед». До декабря 2017 года единственным акционером «Аламо Лимитед» была трастовая компания «Аламо (трасти) Си Вай Лимитед», зарегистрированная на Кипре.

Генпрокуратура полагает, что ключевые фигуры — Дмитрий Каменщик и его партнер Лев Коган, понимали, что сделки по передаче акций компании «ДМЕ Лимитед» в иностранные руки не должны были осуществляться без разрешения правительственной комиссии.

С 16 декабря 2016 года акционерами «ДМЕ Лимитед» стали фонды «ДМЕ Административ Фаундейшн» и «Атлант Фаундейшн», основанные Каменщиком.

Генпрокуратура утверждает, что Каменщик и Коган установили незаконный контроль над активами «Домодедово» через манипуляции и схемы, противоречащие российскому законодательству. Интересно, что Каменщик на данный момент является резидентом Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а Коган — Израиля.

По данным ТАСС, бизнесмены вывели за пределы России более 18 млрд руб. прибыли в период с 2021 по 2023 годы.

Основным методом вывода средств стали операции, связанные с погашением займов в так называемые «недружественные юрисдикции». Согласно данным, полученным из источников, четырьмя стратегическими юридическими лицами были перечислены внушительные суммы в адрес частной компании «Асьенда Инвестментс Лимитед».

В частности, компания «Домодедово Пэссенджер Терминал» перевела 17,3 млрд руб., что составляет значительную долю всего вывода. Другие компании, связанные с деятельностью аэропорта, также осуществили переводы — «Домодедово Эрфилд» перечислил 251 млн руб., «Домодедово Эрпорт Хэндлинг» — 91,2 млн руб., а «Домодедово Кэтеринг» — 460,6 млн руб.

Ранее, 29 января, сообщалось, что Генпрокуратура РФ подала иск к компаниям группы «Домодедово» и Дмитрию Каменщику.