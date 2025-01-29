Генпрокуратура направила в суд иск к «Домодедово» и его владельцу

Генеральная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском против компаний, входящих в группу «Домодедово», а также связанных с аэропортом юридических лиц.

В числе ответчиков значатся ключевой владелец аэропорта Дмитрий Каменщик, председатель наблюдательного совета Валерий Коган и около 30 организаций, таких как «Домодедово Авиэйшн Секьюрити», «Домодедово Карго», «Домодедово Эрфилд», «Домодедово Эйрпорт Хэндлинг» и другие.

Кроме того, иск подан к «Фонд Атлант Фаундейшн», «Аламо (Трасти) Си Вай Лимитед», «Аламо Лимитед» и другим юридическим лицам. Суть предъявляемых претензий не была раскрыта. Надзорный орган также направил заявление о принятии обеспечительных мер, которое пока находится на рассмотрении.

Иск был подан по итогам прокурорской проверки процедур приватизации ряда объектов аэропорта, сообщил «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура требует 3,2 млрд руб. с главы Корпорации развития Курской области.