Генпрокуратура РФ признала нежелательным Всемирный фонд природы WWF*

«По результатам проведения проверки генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации «World Wide Fund for Nature» («World Wildlife Fund», «WWF», «Всемирный фонд природы») (Швейцария)», – говорится в заявлении ведомства.

В генпрокуратуре России пришли к выводу о том, что деятельность фонда, которую они позиционируют как «природоохранную» и «экопросветительскую», на самом деле является прикрытием для реализации проектов, которые несут угрозы для экономической безопасности РФ.

В надзорном ведомстве отметили, что политика фонда препятствует политическим проектам России по промышленному освоению Арктики. Также в генпрокуратуре РФ заявили, что WWF* участвовал в финансировании российских НКО, признанных на территории государства иностранными агентами. Речь идет, например, об организациях «Друзья Балтики»* и «Экологическая вахта Сахалина»*.

10 марта Министерство юстиции РФ признало WWF* иностранным агентом. В ведомстве пояснили, что такое решение основано на действиях представителей фонда, которые пытались оказывать давление и влияние на органы исполнительной и законодательной власти России в части реализации промышленных и инфраструктурных проектов.