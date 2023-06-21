Генпрокуратура РФ признала нежелательным Всемирный фонд природы WWF*
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Генеральная прокуратора РФ признала нежелательной организацией Всемирный фонд природы WWF*, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
«По результатам проведения проверки генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации «World Wide Fund for Nature» («World Wildlife Fund», «WWF», «Всемирный фонд природы») (Швейцария)», – говорится в заявлении ведомства.
В генпрокуратуре России пришли к выводу о том, что деятельность фонда, которую они позиционируют как «природоохранную» и «экопросветительскую», на самом деле является прикрытием для реализации проектов, которые несут угрозы для экономической безопасности РФ.
В надзорном ведомстве отметили, что политика фонда препятствует политическим проектам России по промышленному освоению Арктики. Также в генпрокуратуре РФ заявили, что WWF* участвовал в финансировании российских НКО, признанных на территории государства иностранными агентами. Речь идет, например, об организациях «Друзья Балтики»* и «Экологическая вахта Сахалина»*.
10 марта Министерство юстиции РФ признало WWF* иностранным агентом. В ведомстве пояснили, что такое решение основано на действиях представителей фонда, которые пытались оказывать давление и влияние на органы исполнительной и законодательной власти России в части реализации промышленных и инфраструктурных проектов.