Генсек НАТО назвал Трампа «папочкой»

Глава Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе саммита блока в Гааге поделился с прессой своим мнением о президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе, назвав его «папочкой», объясняя это теплыми дружескими отношениями между ними, передает издание Reuters.

Подобное высказывание прозвучало в контексте обсуждения комментариев Трампа относительно ситуации с Ираном и Израилем, в которых американский лидер отметил, что «по сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что они не понимают, какого черта они творят».

«Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы это прекратить», — заявил Рютте.

На вопрос журналистки о том, не являются ли его слова проявлением слабости или унижением, учитывая, что он охарактеризовал их как «лесть и похвалу», генсек НАТО выразил несогласие с подобной интерпретацией.

Он подчеркнул, что считает Трампа настоящим другом и заслуживающим признания за его усилия в привлечении дополнительных инвестиций в альянс.

Рютте выразил сомнение в том, что многие члены НАТО смогли бы достичь целевого показателя в 2% ВВП на оборонные расходы в ближайшем будущем, если бы не перспектива переизбрания Трампа на пост президента США.

«А что касается Ирана, за то, что он предпринял эти решительные действия, очень целенаправленные, чтобы получить уверенность в том, что Иран не сможет заполучить ядерный потенциал, я думаю, он заслуживает <…> похвалы», — подытожил генсек НАТО.

Ранее сообщалось, что Трамп обматерился после срыва перемирия между Ираном и Израилем.