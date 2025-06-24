Трамп сорвался на мат из-за Ирана и Израиля

Дональд Трамп резко отреагировал на срыв перемирия между Ираном и Израилем, используя нецензурную лексику. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Они воюют так долго и так ожесточенно, что они уже не знают, что они, черт подери, делают!» — заявил американский лидер.

До этого президент США сообщал о начале действия соглашения о прекращении огня между Израилем и Ираном. Тем не менее, боевые действия продолжились.

По информации американских изданий, Трамп выразил крайнее неудовольствие нарушением договоренностей обеими сторонами конфликта. Особое недовольство, как сообщается, вызвали действия Израиля.

Позднее Трамп сообщил, что Израиль отменил запланированную атаку на Иран. Он подчеркнул, что израильская сторона отказалась от нанесения удара по Ирану. Самолеты, по его словам, вернутся на базы, приветствуя Иран дружественным «самолетным салютом».

Ранее сообщалось, что Трамп застал врасплох свою администрацию перемирием Израиля с Ираном.