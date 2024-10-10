ВСУ пытались ударить по аэродрому в Адыгее дронами PD-2 из США

Украинские силы попытались атаковать российский военный аэродром с помощью американских дронов. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Вооруженные силы Украины попытались атаковать военный аэродром в Майкопе, используя американские беспилотные летательные аппараты PD-2. Инцидент произошел в три часа ночи. Аппарат упал на поле вблизи села Родниковый. Прямо сейчас там идет эвакуация населения.

По данным источника, одному из дронов удалось преодолеть около 500 км от границы с Украиной, прежде чем его сбила российская система противовоздушной обороны. Упавший аппарат был нагружен 19 кг взрывчатки. Максимальная дальность полета таких БПЛА составляет до 1 тыс. км.

В Сети также появились снимки с места падения дрона. На кадрах видно его сгоревшие обломки. В СМИ сообщают, что обошлось без последствий.

Ранее Зеленский назвал желаемые сроки завершения конфликта на Украине.