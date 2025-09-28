Новая инициатива Владимира Зеленского, направленная на привлечение альянса НАТО к прямому участию в боевых действиях, с высокой долей вероятности окажется безрезультатной. Такую точку зрения высказал главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий в рамках своего выступления на YouTube-канале.

По его мнению, сама логика подобных действий украинского руководства вызывает серьезные вопросы. Лисицкий задается риторическими вопросами:

«Какую цель она (Украина. — Прим. Ред.) достигнет? Каков будет эффект такой операции? Захотят ли эти страны (НАТО. — Прим. Ред.) воевать? <...> На этом Украина и закончится».

Эксперт убежден, что подобные расчеты свидетельствуют о потере связи с действительностью. Он считает, что вера в возможность перехода от обороны к масштабной контратаке, минуя угрозу поражения, является иллюзорной. Лисицкий также обратил внимание на то, что это внутреннее противоречие в позиции Зеленского остается незамеченным медиа.

«Это противоречие вообще не нашло отклика ни в одном средстве массовой информации, и, тем не менее, если бы те, кто восхищается им (Зеленским. — Прим. Ред.), посмотрели на него с этой стороны, они бы заметили, что что-то с ним не так», — пояснил он.

Ранее Зеленского предупредили о провале из-за его заявлений после встречи с Трампом.