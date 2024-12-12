Генсек НАТО признал, что альянс не ожидал такого быстрого восстановления России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил озабоченность по поводу быстрого восстановления военных сил России, которое, по его словам, проходит гораздо быстрее, чем прогнозировалось альянсом.

Рютте, выступая с речью в европейском отделении фонда Карнеги*, подчеркнул, что эта ситуация создает новые вызовы для безопасности стран-членов НАТО.

В своем выступлении генсек Североатлантического альянса также обвинил Россию в проведении гибридных нападений на страны альянса, отметив, что РФ быстро учится на собственных ошибках.

Кроме того, генсек обратил внимание на угрозу, исходящую от Китая, который, по его словам, производит вооружение в 5-6 раз быстрее, чем США. В связи с этим он призвал к срочной милитаризации европейской промышленности и увеличению военных расходов государств НАТО.

НАТО представляет собой международную организацию, созданную для обеспечения коллективной безопасности стран-членов. Она была основана 4 апреля 1949 года в Вашингтоне. В настоящее время членами НАТО являются 32 государства из Европы и Северной Америки.

Ранее спикер сейма Польши Шимон Холовня заявил, что участие республики в военных действиях на Украине возможно исключительно под эгидой НАТО и в рамках структур альянса.

*признан в РФ иноагентом и включен в перечень нежелательных НПО.