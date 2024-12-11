Спикер сейма Польши Шимон Холовня заявил, что участие республики в военных действиях на Украине возможно исключительно под эгидой НАТО и в рамках структур альянса, передает РИА Новости.

Он отметил, что Варшава сталкивается с неопределенностью относительно деталей участия Польши в украинском конфликте, так как информация о возможной интервенции обсуждается на высоком уровне между президентами Франции, Финляндии, Украины и американскими властями.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон 12 декабря прибудет в столицу Польши, где встретится с премьер-министром республики Дональдом Туском и президентом Анджеем Дудой. Отмечалось, что стороны в рамках этой встречи обсудят введение «миротворческого контингента» на территорию Украины.

Кроме того, уточнил источник, Макрон намерен поделиться итогами своих переговоров с Владимиром Зеленским и будущим президентом США Дональдом Трампом.

Ранее координатор николаевского сопротивления, поддерживающего российскую сторону, Сергей Лебедев сообщил, что НАТО перемещает военную технику из европейских стран в Польшу.