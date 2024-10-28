Генсек НАТО Рютте: войска КНДР переброшены в Курскую область

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что военные Северной Кореи были направлены в Курскую область России, о чем сообщила газета Politico.

«Я могу подтвердить, что войска КНДР были отправлены в Россию и что северокорейские военные подразделения были развернуты в Курской области», — сказал Рютте.

Он охарактеризовал участие Северной Кореи в конфликте как «существенную эскалацию» и «угрозу расширения войны».

Также Рютте рассказал о «активных консультациях» в пределах НАТО, а также с Украиной и странами Индо-Тихоокеанского региона, касающихся изменений в ситуации.

В ближайшее время он планирует беседы с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Ранее The New York Times писал, что тысячи военных Северной Кореи прибыли в Курскую область. Как утверждает издание, ожидается, что бойцы будут задействованы в боевых действиях на стороне армии России.

В то же время ряд американских высокопоставленных чиновников выразили уверенность, что присутствие под Курском северокорейских войск станет в любом случае для России существенным подспорьем, чтобы держать больше собственных военных на восточном фронте СВО.