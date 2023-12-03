Генсек НАТО: Ситуация на поле для Украины может стать еще хуже
Фото: [Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС]
Ситуация на фронте для Украины может ухудшиться еще сильнее на фоне недостаточной помощи от западных государств. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с телевизионным каналом Das Erste.
Генсек заявил, что западному миру стоит готовиться к плохим новостям из-за того, что конфликты всегда имеют поэтапное развитие. Тем не менее он призвал к поддержке Украины как в плохие, так и в хорошие времена для нее.
Столтенберг признал тот факт, что государства-члены НАТО не справились с выросшим спросом на боеприпасы. На фоне этого, по словам генсека, Украина оказалась в «критической ситуации».
Отвечая на вопрос о том, как в этой ситуации должны поступать украинские ВС, Столтенберг переадресовал данный вопрос «украинцам и их военному руководству».