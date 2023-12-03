Генсек НАТО: Ситуация на поле для Украины может стать еще хуже

Ситуация на фронте для Украины может ухудшиться еще сильнее на фоне недостаточной помощи от западных государств. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с телевизионным каналом Das Erste .

Генсек заявил, что западному миру стоит готовиться к плохим новостям из-за того, что конфликты всегда имеют поэтапное развитие. Тем не менее он призвал к поддержке Украины как в плохие, так и в хорошие времена для нее.

Столтенберг признал тот факт, что государства-члены НАТО не справились с выросшим спросом на боеприпасы. На фоне этого, по словам генсека, Украина оказалась в «критической ситуации».

Отвечая на вопрос о том, как в этой ситуации должны поступать украинские ВС, Столтенберг переадресовал данный вопрос «украинцам и их военному руководству».