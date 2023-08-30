Генсек НАТО заявил о своем последнем продлении полномочий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что июльское продление полномочий было последним для него, и осенью следующего года он покинет пост генсека альянса. Соответствующее заявление он сделал в интервью для американского телевизионного канала CNN .

«Да, это последнее продление», — подтвердил Столтенберг журналистам.

В прошлом месяце его полномочия в качестве генсека были продлены до 1 октября 2024 года. 27 июля Столтенберг сообщал, что не стремится удерживать должность и готов на дальнейшее продление полномочий лишь в качестве необходимой меры.

До этого эксперт Чжао Цзюньцзе заявил, что считает действующего председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен самым вероятным кандидатом на роль нового генерального секретаря Североатлантического альянса.