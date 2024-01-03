Генсек ООН Гутерреш осудил теракт в Иране, призвав привлечь к ответу его исполнителей

Генеральный секретарь организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш осудил теракт в иранском городе Кермане, где сегодня от взрывов погибли более 200 мирных жителей.

Напомним, трагедия произошла в иранском Кермане на ведущей к кладбищу, где похоронен убитый несколько лет назад генерал Касем Сулеймани, дороге.

К настоящему времени известно, в оставленных сумках у кладбища находились два взрывных устройства. Все они сдетонировали в момент траурного мероприятия в память о погибшем Сулеймани.Иранские власти уже назвали все произошедшее хорошо спланированной террористической атакой.

Как отмечается в заявлении ООН, Гутерреш призвал привлечь к ответу заказчиков и исполнителей теракта.