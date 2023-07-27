Генсек ООН Гутерреш призвал немедленно освободить президента Нигера

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно и без предварительных условий освободить президента Нигера Мохамеда Базума без предварительных условий. Его слова приводят РИА Новости.

В среду, 26 июля, в Нигере произошел мятеж, в результате которого военные сместили действующего президента Базума. Выступая по национальному телевидению, они заявили, что в стране объявлен комендантский час, а границы с другими государствами закрыты.

«Организация Объединенных Наций решительно осуждает нападение на демократически избранное правительство и поддерживает усилия ЭКОВАС и Африканского союза по восстановлению демократии», – заявил Гутерреш.

Генсек ООН подчеркнул, что на данный момент не владеет информацией о местонахождении Банзума, но знает, что он задержан. Также Гутерреш заявил, что общался с лидером Нигера по телефону. В разговоре Банзума отметил, что ситуация в стране остается сложной.

По информации портала Jeune Afrique, причиной мятежа стали намерения Банзума отправить в отставку командующего президентской гвардией Омара Тчиани. Источник сообщил, что между офисом президента и военными ведутся переговоры. Стороны хотят избежать конфронтации конфликта.

По данным телеканала Al Arabiya, Банзума выдвинули требование уйти в отставку, на что он не согласился. Агентство «Франс Пресс» сообщило, что глава Бенина Патрис Талон отправился в качестве переговорщика в Нигер.

Банзума стал президентом Нигера 23 мая 2023 года. По информации СМИ, он тесно контактирует с властями Франции. Выборы президента в стране проходят через прямое голосование. Он избирается сроком на четыре года.