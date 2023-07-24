Генсек ООН осудил ракетный удар России в районе Одессы

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил осуждение в сторону России после того, как ВС РФ нанесли ракетный удар по району украинской Одессы. Заявление Гутерриша передал его представитель Стефан Дюжжарик. Его слова передает издание РИА Новости .

Гутерриш выразил суждение в сторону удара и заявил, что от него пострадал Спасо-Преображенский собор, находящийся под охраной организации ЮНЕСКО. Он также заявил, что помимо собора пострадало несколько исторических зданий в городе. Его представитель отметил обеспокоенность Гутерриша тем, что конфликт наносит ущерб культуре народа Украины.

С начала СВО ЮНЕСКО подтвердила ущерб, нанесенный 270 культурным объектам на территории страны. Дюжаррик подчеркнул, что 116 из них – объекты религиозного назначения.

Гутерриш заявил о необходимости «прекращения нападений на украинское население и инфраструктуру».

Недавно был поврежден Спасо-Преображенском собор, находящийся в центре Одессы.