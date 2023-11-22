Генсек ООН решительно осуждает запуск северокорейского военного спутника

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил решительное осуждение в сторону КНДР и ее запуска военного спутника, которое, по словам Гутерреша, нарушает резолюции СБ ООН. Соответствующее заявление сделал представитель генсека в опубликованном заявлении, сообщает информационное агентство РИА Новости .

Недавно информагентство Ренхап со ссылкой на северокорейские власти сообщало о том, что КНДР осуществили успешный запуск разведывательного спутника на ракете, и планирует запуск еще нескольких таких же в скором времени.

Представитель Гутерреша заявил, что генсек решительно осуждает запуск еще одного подобного спутника со стороны КНДР. Отмечается, что подобные запуски противоречат резолюциям СБ ООН. Генсек снова призывает КНДР исполнять свои международные обязательства и возобновить диалог с организацией, сообщается в заявлении.