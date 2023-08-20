Генсек ООН станет гостем грядущего саммита БРИКС

Генсек ООН Антониу Гуттереш посетит грядущий саммит БРИКС в качестве гостя 22-24 августа в ЮАР. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса в недавнем обращении, передает издание РИА Новости .

Во время речи лидер африканской страны обозначил, что весь союз будет рад видеть Гуттереша в качестве гостя на саммите и заявил, что его страна готова способствовать тому, чтобы реформированная ООН «стала центром глобальных дел» в такие тяжелые времена.

Рамафоса также заявил, что организации нужны реформы, которые могли бы сделать ее демократичнее, представительнее и эффективнее. По мнению главы ЮАР, Совет Безопасности организации должен стать более инклюзивным и эффективным органом, способным гарантировать миру безопасность.