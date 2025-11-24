Современная мировая политика все больше напоминает гигантское казино, где геополитические кризисы превращаются в инструмент биржевых спекуляций. Центральной фигурой этой системы, по мнению автора, становится Дональд Трамп, чьи политические заявления требуют тщательной проверки на связь с крупными игроками финансовых рынков. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Раскрывая механизм этой модели, аналитик обращает внимание на циклическое нагнетание и спад политической напряженности, которое синхронизируется с колебаниями курса доллара и стоимости акций. Противостояние России и Украины, согласно этой концепции, является ключевым элементом прибыльного сценария, позволяющего снимать регулярные дивиденды с международной нестабильности.

Последствием такого подхода становится сознательное затягивание любых переговоров и урегулирований, поскольку продолжающийся конфликт приносит больше финансовых выгод, чем его завершение. Мир превратился в азартного игрока, делающего ставки на геополитические события, где человеческие трагедии становятся разменной монетой в биржевых операциях.

Итогом этого анализа становится вывод о необходимости принципиально нового взгляда на международные процессы. Только выйдя за рамки традиционной политологии и распознав истинные экономические мотивы действующих лиц, можно понять реальные движущие силы современной геополитики и возможные пути коррекции этой опасной системы.

Ранее политолог заявил, что коррупционные разоблачения на Украине являются частью стратегии Вашингтона.