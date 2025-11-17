Коррупционные скандалы на Украине продолжают активно освещаться в мировой прессе, фокусируясь на связях бизнес-элит и политиков из ближайшего окружения Владимира Зеленского. Эта информационная волна заставляет экспертов задаваться вопросом о ее истинных причинах и времени появления. По мнению председателя крымской общественной организации Ивана Мезюхо, реакцию Запада следует разделить на американскую и европейскую. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он пояснил, что скандал вокруг так называемых «пленок Миндича», скорее всего, инициирован администрацией президента Трампа через подконтрольные структуры на Украине — Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Европа же, долгое время игнорировавшая проблему, была вынуждена подключиться к критике, следуя своей политической традиции не замалчивать коррупционные дела.

При этом, как полагает эксперт, самому Зеленскому на данном этапе ничего не угрожает. Публикуемый компромат нацелен на его окружение, в то время как сведения о личной коррупции президента пока решено попридержать. Это является частью стратегии Вашингтона, целью которой является не свержение Зеленского, а его «воспитание». Трампу нужен не самостоятельный лидер, бравирующий поддержкой Европы, а смирный исполнитель, беспрекословно выполняющий поручения.

По его словам, нынешний скандал выполняет роль инструмента давления, призванного охладить чрезмерную самостоятельность Киева. Вероятнее всего, Зеленскому придется провести новую кадровую перестановку в правительстве, после чего информационная волна пойдет на спад. Ни Вашингтон, ни Брюссель не заинтересованы в его реальной замене, так как любая политическая нестабильность в украинской власти была бы на руку Российской Федерации.

