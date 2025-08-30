Герасимов сделал заявление о ходе спецоперации на Украине

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о продолжении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он сообщил в своем докладе, видеозапись которого опубликовало РИА Новости. Герасимов также предоставил актуальные данные о контролируемых территориях.

По его словам, российская армия контролирует 99,7% территории ЛНР, 79% процентов территории ДНР, 74% территории Запорожской и 76% территории Херсонской областей.

Кроме того, отметил глава Генштаба, на Сумском направлении под контроль российских войск перешли 209 кв. км территории и 13 населенных пунктов. На Днепропетровском направлении войска успешно продвигаются вперед и взяли под контроль 7 населенных пунктов.

Герасимов подчеркнул, что российские вооруженные силы продолжают безостановочное наступление практически по всей линии боевого соприкосновения.

Еще одной важной задачей является успешное создание вдоль государственной границы России широкой зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях для защиты приграничных территорий от обстрелов.

Ранее сообщалось, что российские войска нейтрализовали воздушную разведку ВСУ на линии фронта.