Российские военные практически полностью парализовали воздушную разведку ВСУ. Эффективная работа комплексов «Рубикон» и подразделений ПВО не оставляет украинским дронам ни единого шанса, подтверждают данные противника. Об этом сообщает ТАСС.

Воздушная разведка Вооруженных сил Украины оказалась в состоянии коллапса. По информации российских силовых структур, на всей линии боевого соприкосновения разведывательные дроны ВСУ с высокой вероятностью немедленно уничтожаются. Попытки украинских операторов поднимать аппараты на большую высоту также не приносят результата — российские системы научились эффективно поражать цели и в верхних слоях.

Украинская сторона главной причиной кризиса называет работу российского Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Его системы радиоэлектронной борьбы полностью подавили возможности ВСУ в этом сегменте. При этом высокую эффективность демонстрируют не только спецподразделения, но и мобильные отряды противодействия БПЛА в обычных частях.

В результате ВСУ лишились критически важного инструмента для корректировки огня и сбора данных. Их разведывательная деятельность теперь, как отметили источники, почти полностью зависит от обмена информацией с западными партнерами, в первую очередь с Вашингтоном.

