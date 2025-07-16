Герхард Шредер, занимавший ранее пост канцлера Германии, выразил готовность предоставить свидетельские показания парламентской комиссии земли Мекленбург-Передняя Померания относительно деятельности экологического фонда «Защита климата и окружающей среды MV». Этот фонд был создан в регионе при участии компании, осуществлявшей оперативное управление газопроводом «Северный поток — 2». Информацию об этом распространил журнал Spiegel, ссылаясь на заявление Ганса-Петера Хубера, адвоката, представляющего интересы бывшего политика.

Хубер сообщил изданию о желании его клиента дать показания. В распоряжении журнала также оказалось письмо адвоката, адресованное главе комиссии ландтага Себастьяну Элерсу, в котором указывалось, что экс-канцлер не сможет присутствовать лично на заседании 17 октября, но готов дать показания в формате видеоконференции.

В письме адвокат обозначил условия проведения опроса, подчеркнув, что видеозапись не должна быть доступна для публичного просмотра, а заседание может быть прервано при необходимости. Эти требования объяснялись тем, что состояние здоровья Шредера еще не полностью восстановилось после перенесенного зимой заболевания.

В январе он пропустил заседание комиссии, как позже выяснилось, из-за эмоционального выгорания и госпитализации. Впервые после болезни он появился на публике в мае, посетив заседание ландтага Нижней Саксонии. После этого комиссия Мекленбурга-Передней Померании повторно направила Шредеру приглашение на очередное заседание.

По словам Хубера, предложенный формат является «компромиссом» между личным присутствием и учетом состояния здоровья свидетеля.

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