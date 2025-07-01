С компании «Газпром» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

«Газпром» могут освободить от лишней налоговой нагрузки, освободив от задолженностей дочерней компании Nord Stream 2, оператора газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил РБК.

Министерство финансов РФ подготовило поправки в законодательство. В Налоговый кодекс хотят внести исправления, в частности, дополнить определение того, что стоит считать безнадежным долгом. За счет этого доход «Газпрома» будет пересчитан, компанию освободят от части налоговых выплат, которые должны были быть насчитаны с учетом деятельности Nord Stream 2. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила целый пакет таких поправок к закону.

«Проект поправок подготовлен в целях недопущения дополнительной налоговой нагрузки ПАО «Газпром» в связи с задолженностью швейцарской компании «Норд Стрим 2 АГ», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что акционеры «Газпрома» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Отмечается, что к единому согласию акционеры пришли на заочном собрании. По мнению аналитиков, это решение стало неожиданностью для рынка, поскольку компания ранее делала выплаты дивидендов, обеспечивая стабильный доход для своих инвесторов.