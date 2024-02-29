Гериатр Новоселов определил прогрессирующую деменцию у Байдена

Президент США Джо Байден прошел диспансеризацию, в ходе которой у него обнаружили некоторые заболевания, однако врачи утверждают, что он полностью дееспособен. Врач-гериатр Валерий Новоселов перечислил признаки прогрессирующей деменции у американского лидера. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, врачи лгут, поскольку это человек старческого возраста, и у него по причине этого много заболеваний.

Врач добавил, что внешние признаки поведения Байдена говорят о наличии у него гериатрических синдромов, в том числе и деменции, которая сопровождается когнитивными нарушениями, длящимися продолжительное время.

По его мнению, в таком состоянии американский лидер потеряется даже в метро.