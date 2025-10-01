Германия готовится к войне? Министр требует немедленно вернуть призыв в армию

Германия стоит на пороге возрождения всеобщей воинской обязанности. С таким заявлением выступил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в беседе с журналистами медиагруппы Funke .

Глава внешнеполитического ведомства настаивает на безотлагательном возобновлении призыва в армию. Вадефуль выразил сожаление по поводу того, что окончательное решение по этому вопросу требует согласования с парламентскими фракциями. Правительство уже подготовило соответствующий законопроект, и теперь депутатам, с учётом всей сложности текущей геополитической обстановки, предстоит доработать его и придать законодательную силу.

31 августа канцлер Фридрих Мерц допустил возможность распространения воинской повинности и на женскую часть населения, сославшись на потенциальные риски, исходящие от России.

Ранее сообщалось о том, что неизвестные атаковали самолет бундесвера пиротехникой при взлете в Нижней Саксонии.