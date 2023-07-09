Германия намерена замедлить процесс вступления Украины в НАТО

Газета The Daily Telegraph сообщила о намерениях Германии задержать процесс вступления Украины в НАТО. Власти страны планируют выступить за задержку вступления Украины в альянс на предстоящем саммите НАТО.

Журналисты сообщили, что ФРГ замедлит вступление Украины в альянс из-за отношения Берлина к идее о присоединении Киева. Сообщается, что правительство Германии «неприветливо» восприняло инициативу. К тому же, Берлин не хочет рисковать «тестированием» пятой статьи устава альянса о коллективной обороне Россией.

В издании отметили, что правительство ФРГ хочет, чтобы процесс вступления Украины не был мгновенным. В Берлине хотят запастись временем на разработку гарантий безопасности, чем и заблокируют возможность Украины на вступление в НАТО, сообщает анонимный источник издания.