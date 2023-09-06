Германия не получала запросы от Украины об экстрадиции военнообязанных

Представитель МВД ФРГ Максимилиан Каль заявил, что Германия не получала запросы о выдаче военнообязанных Украине. Об этом он сообщил в среду, 6 августа, во время брифинга кабинета министров страны.

Ранее проживающий в ФРГ гражданин Украины в своих соцсетях сообщил, что Берлин начал массово рассылать письма об экстрадиции всем беженцам призывного возраста.

«Нам неизвестно о таком запросе украинского правительства. Мы можем лишь указать на то, что все беженцы имеют единый, закрепленный в законе ЕС статус защиты», – сказал Каль.

4 августа польская газета Rzeczpospolita сообщила, что власти Польши начали выдавать Киеву мужчин призывного возраста, покинувших Украину после начала специальной военной операции РФ. В материале издания отмечалось, что Украине выдали неких организаторов нелегальной миграции, однако для экстрадиции необходим соответствующий ордер на арест каждого проживающего на территории Польши украинского гражданина.

В СМИ также появилась информация, что подобные действия в отношении украинских беженцев начались в Бельгии.

Режим военного положения на Украине был введен 24 февраля 2022 года. 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Таким образом, был запрещен выезд мужчин возрастом от 18 до 60 лет из страны.

17 августа Зеленский продлил режим военного положения на Украине и действие всеобщей мобилизации.

Накануне Зеленский сообщил о намерении Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) проверить все решения военных комиссариатов Украины о непригодности мужчин к службе в армии. Он отмечал, что те, кто получил такие документы незаконно, получат повестки.