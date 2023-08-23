Германия отказалась осуждать удары украинских дронов по территории РФ

С подобным резким заявлением на пресс-конференции в Берлине выступила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Со слов главы МИД Германии, это якобы Россия напала на Украину. И теперь последняя, имея на это полное право, обороняется «в рамках дозволенного».

«Именно Россия несёт ответственность за всё, что происходит на Украине», - добавила министр, Бербок цитирует издание Welt.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о сбитом ПВО на западе Московской области в Можайском районе украинском беспилотнике.