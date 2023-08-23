Собянин: украинский беспилотник угодил в строящееся здание у «Москва-Сити»
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Российские системы противо-ракетной обороны успешно отразили атаку нескольких украинских БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Столичный градоначальник проинформировал, что один из вражеских дронов попал в строящееся здание неподалеку от бизнес-квартала «Москва-Сити». В настоящее время на месте происшествия экстренные службы обследуют территорию.
В свою очередь, как сообщает ТАСС со ссылкой на столичные экстренные службы, строящееся здание в «Москва-Сити», куда после поражения ПВО упал украинский БПЛА, получило незначительные повреждения.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о сбитом ПВО на западе Московской области в Можайском районе украинском беспилотнике.