Собянин: украинский беспилотник угодил в строящееся здание у «Москва-Сити»

Столичный градоначальник проинформировал, что один из вражеских дронов попал в строящееся здание неподалеку от бизнес-квартала «Москва-Сити». В настоящее время на месте происшествия экстренные службы обследуют территорию.

В свою очередь, как сообщает ТАСС со ссылкой на столичные экстренные службы, строящееся здание в «Москва-Сити», куда после поражения ПВО упал украинский БПЛА, получило незначительные повреждения.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о сбитом ПВО на западе Московской области в Можайском районе украинском беспилотнике.