Германия отказалась поддержать увеличение бюджета ЕС на шесть лет

Германия отказалась поддержать предложение Европейской комиссии (ЕК) о значительном увеличении бюджета Европейского союза (ЕС) на период с 2028 по 2034 год. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус. Его слова приводит ТАСС.

Корнелиус заявил, что в условиях необходимости консолидации национальных финансов такой шаг неприемлем.

«Значительное увеличение бюджета ЕС неприемлемо в то время, когда все государства-члены прилагают существенные усилия по консолидации своих национальных бюджетов», — сказал он.

Критику инициативы Еврокомиссии поддержала и Венгрия. Глава администрации премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что Брюссель планирует «забрать около €190 млрд у европейских фермеров», чтобы перенаправить эти средства Украине. По его словам, такой подход неприемлем и демонстрирует несправедливую политику ЕС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для Patriot направляются на Украину через ФРГ.