Трамп заявил, что ракеты для Patriot направляются на Украину через ФРГ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot уже отправлены на Украину. Об этом американский лидер объявил во время выступления на авиабазе Эндрюс, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN.

По словам Трампа, поставки осуществляются из Германии, которая впоследствии восполнит переданные боеприпасы. Глава государства подчеркнул, что Соединенные Штаты получат полную компенсацию стоимости ракет.

Ранее Берлин и Вашингтон заключили соглашение о покупке двух систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Переговоры между министрами обороны Германии Борисом Писториусом и США Питом Хегсетом прошли без лишнего освещения в СМИ. Каждая батарея Patriot оценивается примерно в $1 млрд, а стоимость одной ракеты достигает $4 млн.

Трамп также анонсировал планы по передаче Европе 17 комплексов Patriot для последующей отправки на Украину. Как объяснил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, финансовое бремя ляжет на европейские страны — американское оружие будет сначала доставляться в Европу, а затем переправляться украинской стороне.

В Киеве пока не располагают точной информацией о деталях поставок. Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что украинская сторона не в курсе конкретных сроков и объемов этих поставок.

Ранее стало известно, что глава европейской дипломатии Кая Каллас не согласилась с планом поставок оружия Украине, где платить за него должны только страны Евросоюза.