Германия отказалась поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus
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Берлин не будет поставлять Киеву ракеты Taurus, если в Вашингтоне примут решение об отправке ВСУ дальнобойных ракет ATACMS, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.
По его словам, окончательного решения в данном вопросе пока нет, но уже просматривается неочевидность такого шага, сообщает агентство Reuters.
«Писториус заявил в понедельник, 11 сентября, что Берлин не обязательно станет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus только потому, что США могут решить направить ракеты дальнего радиуса действия Украине», — приводится в публикации.
Ранее сообщалось, что Вашингтон пока не решается отправлять Киеву ракеты дальнего действия ATACMS. По словам представителя госдепартамента Мэттью Миллера, власти США все еще ведут переговоры с руководителями Украины, также вопрос о поставке ракет дальнего действия обсуждают внутри страны.