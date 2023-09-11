Германия отказалась поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus

Берлин не будет поставлять Киеву ракеты Taurus, если в Вашингтоне примут решение об отправке ВСУ дальнобойных ракет ATACMS, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

По его словам, окончательного решения в данном вопросе пока нет, но уже просматривается неочевидность такого шага, сообщает агентство Reuters.

«Писториус заявил в понедельник, 11 сентября, что Берлин не обязательно станет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus только потому, что США могут решить направить ракеты дальнего радиуса действия Украине», — приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что Вашингтон пока не решается отправлять Киеву ракеты дальнего действия ATACMS. По словам представителя госдепартамента Мэттью Миллера, власти США все еще ведут переговоры с руководителями Украины, также вопрос о поставке ракет дальнего действия обсуждают внутри страны.