В США не могут договориться об отправке Киеву ракет ATACMS

В Америке не могут решить, нужно ли отправлять Киеву ракеты дальнего действия ATACMS. Подробности сообщает РИА Новости .

По словам представителя госдепартамента Мэттью Миллера, власти США все еще ведут переговоры с руководителями Украины, также вопрос о поставке ракет дальнего действия обсуждают внутри страны. Он подчеркнул, что новой позиции у Америки по этому вопросу нет, а решение об отправке все еще не принято.

В Пентагоне также сообщали, что Америка пока не решилась отправить ракеты ATACMSКиеву. Пока нельзя сказать, склоняются ли власти США в этому решению и отправят ли запрошенные Украиной ракеты.