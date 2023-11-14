Германия отправила на Украину танки Leopard 1 и вездеходы

Правительство германии обновило список поставленной Украине помощи в виде военной техники. В обновленном документе отмечается, что ФРГ поставила на вооружение ВСУ 10 танков Leopard 1 A5, а также более 10 гусеничных вездеходов и больше 30 грузовиков.

Список обновлен 14 ноября. Последний раз данные обновлялись 2 ноября.

Отмечается, что на Украину были поставлены также бронемашины, предназначенные для разминирования, беспилотники в количестве 10 штук, предназначенные для ведения разведки, Радиолокационные станции для наземного наблюдения, тягачи с полуприцепами, грузовики, а также боеприпасы натовского калибра – 155 мм. Украинским солдатам передали, помимо всего прочего, 10 тысяч тактических очков.

Танки Leopard 1 A5 относятся к основным танкам, которые состояли на вооружении ВС ФРГ до 1980-х годов. Также такие танки были в армии Нидерландов, Бельгии, Норвегии, Италии, Австралии и Дании. На смену Leopard 1 пришли танки Leopard 2.