Германия ожидает от Китая четкой позиции по Украине

Германия ждет от КНР четкой позиции по конфликту на Украине, говорится в опубликованной в четверг, 13 июля, стратегии правительства ФРГ в отношении Китая.

Из документа следует, что Берлин ждет официальной и четкой позиции от Пекина по проведению Россией специальной военной операции на Украине. Германия также остерегает Китай от сотрудничества с Москвой в военной сфере.

«Мы продолжаем диалог с Китаем и призываем его обозначить четкую позицию по агрессивной войне России», – говорится в документе.

РФ и КНР ранее заявляли, что стратегическое партнерство стран между государствами не направлено против других государств. В России ни раз отмечали, что Запад пытается противостоять сотрудничеству Москвы и Китая. Российская сторона отметила, что вбить клин в российско-китайские отношение ни у кого не получится.

13 июля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин настроен на сотрудничество с Пекином, но при условии исключения определенных рисков.

Ранее Китай представил свой проект по урегулированию конфликта на Украине. План был показан и российской, и украинской сторонам. Киев раскритиковал китайский проект.