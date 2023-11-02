Германия передала Украине новую партию танков Leopard 1A5

Германия передала Киеву еще одну партию танков Leopard 1A5 в количестве 25 единиц, следует из опубликованного на сайте правительства ФРГ обновленного списка.

В нем также сообщается о переданных ВСУ надводных и разведывательных беспилотниках, радарах для наблюдения за воздушным пространство, а также о другой военной помощи. Перед этим перечень реализованной поддержки обновлялся 27 октября.

На сайте немецкого правительства отмечается, что поставки танков Leopard 1A5 является совместным с Данией проектом. Всего Украина получила от партнеров 115 таких танков.

Всего Киев получил от Берлина пять надводных катеров. Таким образом, количество полученных дронов такого типа достигло 20 единиц. Также Германия передела на нужды ВСУ 12 бронетранспортеров и 30 тысяч комплектов зимней одежды.

Ранее СМИ сообщили, что Украина втридорога закупает у западных партнеров оружие советского образца.

Танки Leopard 1A5 состояли на вооружении немецкой армии до 1980-х годов. Также такую технику в своем арсенале имели Нидерланды, Бельгия, Дания, Италия и Австралия, где он производился по лицензии.