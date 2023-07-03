Германия пообещала доставить на Украину десятки танков Leopard

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в ближайшие недели Украина получит от Германии и Дании танки Leopard 1A5. Об этом глава оборонного ведомства сообщил в интервью газете Rzeczpospolita.

Он добавил, что Германия подготовила Киеву новый пакет военной помощи.

«В мае мы подготовили новый пакет помощи в размере 2,7 млрд евро, который включает в себя дополнительное вооружение, такие как системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM», – сказал Писториус.

Также министр обороны отметил, что Германия является второй по величине военной помощи страной Евросоюза, поддерживающей Украину. Писториус добавил, что немецкие тренеры и инструкторы продолжают работать с военными из Украины.

3 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что открытие центра по ремонту танков Leopard замедляется из-за того, что отсутствуют детали для починки военной техники.

Танки Leopard производятся немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann. Танки находятся на вооружении таких стран как Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Дания, Австралия и Италия.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео, на котором ВС РФ уничтожают немецкие танки Leopard.

В апреле 2022 года МИД РФ отправил ноту протеста странам, которые поставляют Украине технику и боеприпасы.