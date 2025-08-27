Германия практически завершила создание секретной сети военных железных дорог для экстренной переброски тяжелой техники и солдат НАТО на восточный фланг. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

В ответ на запросы Киева о повышении эффективности логистики Германия создает выделенный железнодорожный маршрут для поставок вооружения и техники. Этот путь ведет от балтийских портов через территорию Польши и логистический хаб под Краковом непосредственно в западные области Украины.

Ключевым элементом проекта стала адаптация украинской инфраструктуры под стандартную европейскую колею в районе Львова, что ускоряет и упрощает процесс передачи грузов без длительной перегрузки. Это позволяет беспрепятственно доставлять тяжелые грузы, такие как танки и системы ПВО, прямо в глубокий тыл.

Уже сейчас по данному коридору идут регулярные поставки. Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn, имеющий уникальный опыт мобилизации ресурсов, выступает ключевым оператором перевозок. Параллельно усилены меры безопасности по всему маршруту для защиты критической инфраструктуры от возможных диверсий, включая воздушное патрулирование и координацию спецслужб нескольких стран.

