Украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с РФ на фоне неудач ВСУ. Соответствующее заявление сделала депутат немецкого бундестага Сара Вагенкнехт в интервью для издания Neue Zürcher Zeitung .

По ее словам, Зеленскому стоит готовиться к компромиссу. Вагенкнехт указала на то, что украинские ВС не могут одержать победу несмотря на те огромные объемы всевозможной помощи, поступающей от Запада. Она заявила, что в этой ситуации от Зеленского нужен реализм и готовность сесть за стол переговоров.

Вагенкнехт также подчеркнула, что ФРГ нужно восстановить отношения с Россией, ведь санкции вредят прежде всего немецким гражданам.

Она указала на то, что экономика РФ выросла на 1,5% в этом году, в то время, как немецкая – приходит в упадок.