Германия уговаривает Зеленского на компромисс с Россией
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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с РФ на фоне неудач ВСУ. Соответствующее заявление сделала депутат немецкого бундестага Сара Вагенкнехт в интервью для издания Neue Zürcher Zeitung.
По ее словам, Зеленскому стоит готовиться к компромиссу. Вагенкнехт указала на то, что украинские ВС не могут одержать победу несмотря на те огромные объемы всевозможной помощи, поступающей от Запада. Она заявила, что в этой ситуации от Зеленского нужен реализм и готовность сесть за стол переговоров.
Вагенкнехт также подчеркнула, что ФРГ нужно восстановить отношения с Россией, ведь санкции вредят прежде всего немецким гражданам.
Она указала на то, что экономика РФ выросла на 1,5% в этом году, в то время, как немецкая – приходит в упадок.
«Это экономическая война против нашей страны, которую наше правительство ведет по слепоте и глупости», — заключила депутат.