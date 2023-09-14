Германист Камкин объяснил, почему Писториус назвал Калининград Кенигсбергом

Политика

Фото: [©Игорь Зарембо/РИА Новости]

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград Кенигсбергом, сообщая о решении разместить бригаду бундесвера в Литве. По словам германиста Александра Камкина, к такому заявлению имеет смысл отнестись серьезно. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что, несмотря на то что это, скорее всего, является оговоркой по Фрейду, все-таки серьезный сигнал.

По мнению эксперта, политическая элита Германии несколько десятков лет придерживалась стратегии нерушимости послевоенных границ.

Он подчеркнул, что при нынешней ситуации принципиально важны любые интонации, любые политические полутона.

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