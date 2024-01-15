Германист Камкин считает, что появление немецких войск в Польше будет антироссийским шагом
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Замглавы МИД Польши Анджей Шейна заявил, что Варшава согласна на размещение немецких войск на своей территории. По словам германиста Александра Камкина, исключить вероятность размещения в будущем подразделений бундесвера в этой стране нельзя, тем не менее самой ФРГ это надо меньше всего. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что при пацифистские, антивоенные настроения в Германии набирают обороты.
По мнению эксперта, маловероятно публичное приглашение немецких войск польским правительством.
Он подчеркнул, что это сигнал из Штатов, которые определяют политику военного блока.