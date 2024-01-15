Германист Камкин считает, что появление немецких войск в Польше будет антироссийским шагом

Замглавы МИД Польши Анджей Шейна заявил, что Варшава согласна на размещение немецких войск на своей территории. По словам германиста Александра Камкина, исключить вероятность размещения в будущем подразделений бундесвера в этой стране нельзя, тем не менее самой ФРГ это надо меньше всего. Об этом сообщает радио Sputnik.