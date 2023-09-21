Германист Камкин считает, что Шольц проиграл в ООН даже Зеленскому

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с речью на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке почти при пустом зале. По словам ученого-германиста Александра Камкина, государства потеряли интерес к Германии на фоне ее прислужничества Штатам. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что мир видит несамостоятельность ФРГ на мировой арене в ее отношениях со Штатами.

По мнению эксперта, сам канцлер как фигура неинтересен, поскольку он абсолютно не наделен талантом оратора, проигрывая даже украинскому лидеру.