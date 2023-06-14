Германист Камкин заявил, что Берлин переходит в открытую конфронтацию с Москвой

В недавнем времени была обнародована новая стратегия нацбезопасности Германии, где Россия определена как самая большая угроза для мира, поскольку спецоперация на Украине не что иное, как эпохальный перелом в мирном порядке Европы, однако якобы Берлин не стремится к конфронтации с Москвой. По словам германиста Александра Камкина, новый документ говорит об обратном. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что заморозка германо-российских отношений и переход к практически открытой конфронтации является уже свершившимся фактом, и обещает быть таким надолго, поскольку это официальный документ.

Эксперт добавил, что эта немецкая стратегия придерживается курса, который задан Вашингтоном.