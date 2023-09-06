Герой России рассказал, почему методы НАТО не сработали на Украине

Страны НАТО раньше воевали только с неоснащенными армиями, поэтому они проигрывают в столкновении с ВС РФ. Соответствующее заявление сделал Герой России, полковник Рустам Сайфуллин, его слова передает издание РИА Новости .

Сайфуллин напомнил, что часть украинских ВС проходила обучение в странах, состоящих в НАТО, и обучались они по учебникам альянса. Именно поэтому, они и переняли их опыт, который не подходит для противостояния российским ВС, отметил он.

Полковник подчеркнул, что стратегии НАТО перестают работать, когда противник пользуется артиллерией, авиацией, минами и бронетехникой.