Герта Вилдерса и Виктора Орбана назвали «похитителями Рождества» у Украины

На саммите, который состоится в середине декабря, ЕС должен решить, выделять ли украинскому правительству финансовую помощь. Там же произойдет разговор по поводу членства Украины в ЕС. Все эти оптимистичные планы под большой угрозой, поскольку Виктор Орбан, венгерский лидер, постарается сорвать все намеченные действия. А после выборов в Нидерландах у него появился союзник, который мыслит схожим образом.

«Увы, 2023 год вряд ли закончится на оптимистической ноте. Венгерский похититель Рождества сегодня сварлив, а уже очень скоро может получить союзника с правого фланга», - заявили журналисты.

Статья по этому поводу вышла в журнале Economist. Ее авторы напомнили, что без внешней помощи Украина останется без денег уже в начале следующего года. Такая ситуация может оттолкнуть ее от Евросоюза.