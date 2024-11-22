Гетц на фоне секс-скандала снял свою кандидатуру на пост главы Минюста в команде Трампа

Мэтт Гетц, предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом на должность министра юстиции и генпрокурора, объявил о снятии своей кандидатуры с рассмотрения.

Напомним, Трамп предложил Гетцу стать членом своей команды за преданность. Именно последний был одним из двух конгрессменов, отказавшихся в декабре 2022 года апплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его выступления в конгрессе. Помимо этого, Гетц был автором «резолюции об усталости от Украины», требуя от Белого дома незамедлительно прекратить накачивать ВСУ оружием.

Ранее появилась информация, что американские правоохранители намерены проверить Гетца по делу о якобы сексуальных домогательствах. Чтобы не скомпрометировать команду Трампа, он решил отказаться от постов главы Минюста и генпрокурора США.

«Я провел отличные встречи с сенаторами и благодарен за их вдумчивую обратную связь, а также за невероятную поддержку столь многих. Несмотря на сильный импульс, очевидно, что мое утверждение несправедливо стало бы отвлекающим фактором для важной работы переходной команды Трампа и Вэнса», — написал конгрессмен в соцсети.

Только что стало известно, что Трамп вместо взявшего самоотвод Гетца собирается предложить пост главы Минюста США 59-летней экс-генпрокурору Флориды Пэм Бонди, сообщило со ссылкой на источники РИА Новости.