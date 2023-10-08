Армия России остановила контрнаступление украинских ВС при помощи своих эффективных маневров. Соответствующее заявление сделал военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в своем материале для американского издания 19FortyFive .

В статье журналист рассказал, что российские бойцы постоянно совершают небольшие контратаки, которые негативно сказываются на украинском контрнаступлении, выводя ВСУ из равновесия.

Обозреватель также отметил, что ротация российских подразделений позволила заполучить ВС РФ еще больше преимущества перед украинскими ВС.

Согласно заявлению Атламазоглу, гибкая тактика обороны российских ВС приносит нужный результат, вызывая серьезные трудности у украинских военных и их контрнаступления.