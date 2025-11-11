Генерал Фабьен Мандон, возглавляющий генштаб французской армии, заявил, что Россия использует историю с постельными клопами для дестабилизации обстановки в республике. Об этом сообщает газета Ouest-France.

Глава генштаба Франции Фабьен Мандон назвал Россию ответственной за волну постельных клопов, охватившую страну. Он утверждает, что Москва целенаправленно якобы ведет гибридную войну, изучая общество и находя его слабые места. По его словам, целью является раскол единства нации, которое считается главной силой французов.

Мандон призвал соотечественников к так называемому моральному перевооружению для противодействия этим угрозам. Проблема с кровососущими насекомыми приобрела во Франции серьезные масштабы еще в середине года.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме считают, что фон дер Ляйен отправляют в «разведывательную ссылку».