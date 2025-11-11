Возможное назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост главы нового разведывательного органа Евросоюза может обернуться для нее карьерным понижением. Такую оценку ситуации дал Алексей Чепа, занимающий должность первого зампредседателя международного комитета Госдумы, подчеркнув, что создание очередной структуры не окажет существенного влияния на позиции России. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, раскрытие темы показывает скрытые мотивы этого кадрового маневра. Политик отметил, что фон дер Ляйен испытывает серьезные проблемы с популярностью во многих европейских странах, и подобное назначение выглядит как поиск подходящей должности для нее. После неизбежного решения украинского вопроса именно на нее могут возложить ответственность за многочисленные проблемы, сделав крайней в сложившейся ситуации.

Парламентарий отметил, что последствия этой кадровой перестановки выглядят достаточно ограниченными. Чепа обратил внимание, что механизмы сбора разведданных в ЕС уже отлажены, и появление нового ведомства вряд ли принципиально изменит ситуацию. С его точки зрения, эта реорганизация не представляет значительной угрозы для Российской Федерации.

По его мнению, Евросоюз исчерпал потенциал санкционной политики, а НАТО утратила прежнюю значимость. Организации, связанные с альянсом, демонстрируют минимальную результативность и находятся в состоянии системного упадка, что делает создание новых структур скорее формальностью, чем реальным усилением возможностей.

Ранее сообщалось, что ЕС создаст центр для борьбы с якобы дезинформацией со стороны РФ.